شكرا لقرائتكم خبر عن «توكلنا» يوضح كيفية إثبات الوضع الصحي لكبار السن والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أوضح تطبيق “توكلنا” التابع لوزارة الصحة كيفية إثبات الوضع الصحي لكبار السن الذين ليس لديهم هاتف ذكي.
وأبان “توكلنا” في رده على استفسار أحد المغردين على “تويتر”، أنهيُمكن لأحد المرافقين الذي يمتلك هاتف ذكي الدخول لحساب كبير السن لعرض حالته الصحية.
وكان التطبيق قد أوضح خطوات إنشاء حساب من خلال الخطوات التالية:-
· حمّل التطبيق
· تسجيل مستخدم جديد وإدخال المعلومات المطلوب
· سيصلك رمز التحقق على جوالك المسجّل في أبشر لتفعيل الحساب
· حدّد مكان إقامتك على الخريطة بشكل دقيق وأجب عن الأسئلة الصحية
· حدد التابعين والمكفولين الموجودين في نفس مكان إقامتك (عائلة، عمال منزليون)
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