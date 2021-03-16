شكرا لقرائتكم خبر عن «الإحصاء»: تراجع أسعار 15 سلعة غذائية خلال فبراير الماضي.. و«الهيل» أبرزها والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كشفت بيانات صادرة عن الهيئة العامة للإحصاء تسجيل 15 سلعة انخفاضًا في أسعارها خلال شهر فبراير الماضي على أساس سنوي.

ووفقاً لـ”الوطن”، فإن “الهيل” من أبرز السلع التي سجلت تراجعاً بعد موجة من الصعود خلال الشهور الأخيرة والتي وصلت 35% في يناير، فيما تراجع في الأسواق بنهاية فبراير الماضي.

وانخفضت أسعار الهيل الهندي والأمريكي بواقع 5.8%، و 0.18% على التوالي بالإضافة لـ 14 سلعة أخرى سجلت تراجعا على أساس سنوي.

وتصدر السلع التي تراجعات الثوم الصيني وذلك بنسبة 28.65% ليصل إلى 9.04 ريال، وتلاه الخيار المحلي بنسبة 16.22% إلى مستوى 4.7 ريال.

كما انخفضت أسعار البطاطس المحلي بنسبة 0.33% بواقع 3.104 ريال للكيلو وتراجعت أسعار الطماطم المحلي بنسبة 13.11% إلى 4.11 ريال.

وشهدت أسعار الهيل تراجعها بالأسواق الشهر الماضي، وانخفضت أسعار الهيل الهندي 5.8% عند مستوى 208.41 ريال، وبالمثل تراجعت أسعار الهيل الأمريكي بشكل طفيف بواقع 0.18% بما يعادل 191.34 ريال للكيلو.