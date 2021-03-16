وزارة الصحة الفرنسية: سلالة جديدة من فيروس كورونا ظهرت في منطقة بريتاني

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 16 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

قالت وزارة الصحة الفرنسية إن سلالة جديدة من فيروس كورونا ظهرت في منطقة بريتاني.



وأضافت أن التحاليل الأولية لم توضح أن هذه السلالة أكثر خطورة أو أسرع انتشارا من غيرها، وقالت الوزارة إن السلالة الجديدة اكتُشفت في بؤرة تفشٍ في مركز طبي بمدينة لانيون.

إلى ذلك، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الإثنين، تعليق استخدام لقاح أسترازينيكا المضاد لفيروس كورونا المستجد في فرنسا لمدة 24 ساعة. ومن المقرر أن تبت وكالة الأدوية الأوروبية، الثلاثاء، في قضية استمرار استخدام هذا اللقاح المثير للجدل.

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كما علقت ألمانيا بدورها استخدام لقاح أسترازينيكا في وقت يدعو الأطباء إلى إغلاق فوري مجددا بسبب تهديد الموجة الثالثة من الوباء.