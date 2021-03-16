اليمن.. متظاهرون يقتحمون قصر المعاشيق الرئاسي في عدن

دبي - محمود عبدالرازق - وتظاهر الآلاف من سكان مدينة عدن احتجاجا على سوء الأوضاع المعيشية وترد الخدمات وتأخر دفع المستحقات من رواتب ومعاشات، بحسب موقع "عدن 24".

واتجه المتظاهرون صوب قصر معاشيق، حيث أطلق النار في الهواء من قبل حراسة القصر في محاولة لثنيهم عن اقتحامه.

وتمكن المتظاهرون من دخول القصر مرددين هتافات "ثورة ثورة ياجنوب"، وعبارات منددة بالحكومة.

وأمس الإثنين، دعت اللجنة التنظيمية للاحتجاجات الشعبية في عدن كافة شرائح الشعب للاحتشاد صباح الثلاثاء للمشاركة الفاعلة في الوقفة الاحتجاجية، التي تطورت إلى اقتحام القصر الرئاسي.