لبنان: لقاح أسترازينيكا يصلنا قريبا ولن نستخدمه قبل انتهاء التحقيقات حوله

دبي - محمود عبدالرازق - وبحسب موقع "النشرة" اللبناني، فقد أكد عبد الرحمن البزري رئيس اللجنة الوطنية لإدارة ​اللقاح​ المضاد لكورونا في لبنان أن بلاده لن تستخدم اللقاح حتى تنتهي المنظمات الدولية من تحقيقاتها حوله.

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وقال: "التريث في استخدام لقاح أسترازينيكا الذي سيصل إلى ​لبنان​ قريباً ريثما تنتهي ​منظمة الصحة العالمية​ ووكالة الدواء الأوروبي من تحقيقاتها حوله، بعدما امتنعت دول أوروبية عدة عن استعماله".

وأوضح أن "التقارير الأولية تشير إلى إمكانية استخدامه"، مستدركا: "لكننا لن نستعجل الأمور وسننتظر بعض الوقت".

وأكد البزري أن "كمية من لقاح أسترازينيكا ستصل إلى ​بيروت​ قريباً، إلا أننا سنبقيها في البرادات الخاصة لسهولة تبريدها".

وأشار المسئول اللبناني إلى أن "عدم استعمال هذا اللقاح سيبطىء عمليات التلقيح البطيئة، أصلاً في لبنان لقلة كمية ​اللقاحات​ المطلوبة".

وأكد رئيس اللجنة الوطنية أن "دفعة جديدة من ​لقاح فايزر​ ستصل إلى لبنان في الأيام المقبلة كما هو متفق عليه مع الشركة".

وكان لبنان قد تلقى في الـ6 من مارس/ آذار الجاري، الشحنة الرابعة من لقاح "فايزر"، حيث قالت وزارة الصحة اللبنانية في بيان لها، إن الشحنة الجديدة تحتوي على 32 ألفا و760 لقاحا، وبذلك يكون إجمالي ما تلقاه لبنان حتى وصول هذه الشحنة من لقاحات شركة فايزر نحو 134 ألف جرعة.

وحتى الأول من مارس وصل عدد من تلقوا اللقاح في لبنان إلى 76 ألفا و130 شخصا.

يشار إلى أن لغطا كبيرا صاحب عملية التطعيم حتى قبل بدايتها، بسبب الحديث عن محسوبيات في إدارة ملف التطعيم، مما جعل البنك الدولي يهدد بوقف تمويل لقاح كورونا في لبنان.