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"مقتل 5 آلاف شخص في يوم واحد"... ظريف يغرد مستذكرا "مجزرة حلبجة العراقية"

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دبي - محمود عبدالرازق - وقال ظريف، في تغريدة بمناسبة الذكرى الـ33 للقصف الكيماوي على حلبجة: "16 مارس هو ذكرى المجزرة الكيماوية في مدينة حلبجة العراقية، والبعض لا يريد استذكار أن الغرب هو من سلح صدام بأسلحة كيماوية قاتلة".

وتابع مخاطبًا الغرب: "مات أكثر من 5 آلاف مدني من التسمم بالغاز الكيماوي. هل ما زلتم تريدون التحدث عن السلوك الإقليمي الشرير؟ إنكم لا تخجلون".

وتحل اليوم الثلاثاء، الـ16 مارس/ آذار، الذكرى الـ33 للهجوم الكيماوي على مدينة حلبجة العراقية التي استهدفها النظام العراقي الأسبق برئاسة الرئيس الراحل صدام حسين، عام 1988.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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