الاتحاد الأوروبى: الحكومة الليبية الجديدة ستواجه تحديات كبيرة

القاهرة - سامية سيد - قال سفير الاتحاد الأوروبى لدى ليبيا، خوسيه ساباديل إن الحكومة الليبية الجديدة تواجه تحديات كبيرة مؤكدًا استعداد بروكسل للعمل معها من أجل مستقبل سلمى لليبيا، وهنأ ساباديل بحسب بوابة الوسط الليبية، الذى سافر إلى طبرق رفقة سفراء ومبعوثين غربيين لحضور مراسم أداء اليمين، حكومة الوحدة الجديدة برئاسة عبدالحميد الدبيبة.

وقال ساباديل عقب الجلسة: «تواجه الحكومة الليبية الجديدة تحديات كبيرة.. حيث يرنو الليبيون إلى التغيير، وهم يستحقونه.. لقد استمعنا اليوم إلى رسائل قوية حول المصالحة والوحدة».

وأكد ساباديل "أن الاتحاد الأوروبى على استعداد للعمل مع رئيس الوزراء الدبيبة وفريقه من أجل مستقبل سلمي ومزدهر لجميع الليبيين".