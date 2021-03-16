شكرا لقرائتكم خبر عن هزتان أرضيتان قرب الحدود العراقية الإيرانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالى العراقية، اليوم الثلاثاء، حدوث هزتين أرضيتين فجر اليوم بالقرب من الحدود العراقية الايرانية من محافظة ديالى.

وقالت الهيئة، فى بيانها الذى أوردته قناة "السومرية نيوز" ، إن الهزتين سجلتا فى أوقات متقاربة الأولى عند الساعة 02:38:29 بالتوقيت المحلى وبلغت قوتها 2.8 درجة وتبعد 7 كم شرق قضاء خانقين، والثانية فى تمام الساعة 03:30:56 وبلغت قوتها 3.3 درجة وتبعد 9 كم شرق خانقين. ودعت الهيئة المواطنين إلى أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن الإشاعات والأخبار الكاذبة والإلتزام بالوصايا الزلزالية والصادرة من الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالى.

وكانت الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالى بالعراق، أعلنت الاثنين، حدوث ثلاثة هزات أرضية فى قضاء خانقين من محافظة ديالى، وقالت الهيئة فى تقرير نقلته قناة "السومرية نيوز" العراقية، إن " الهزات بلغت قوة الأولى 2.6 درجة على مقياس ريختر وتبعد 5 كم جنوب شرق قضاء خانقين والثانية بلغت قوتها 3.6 درجة على مقياس ريختر وتبعد 11 كم جنوب شرق خانقين، بينما الهزة الثالثة بلغت قوتها 3.7 درجة وتبعد 6 كم جنوب شرق خانقين ".