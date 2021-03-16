شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش اليمنى يسقط طائرة حوثية مسيرة غرب تعز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسقطت قوات الجيش الوطنى اليمنى، طائرة مسيرة أطلقتها ميليشيا الحوثى الانقلابية غرب تعز، وقال مصدر عسكرى لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ" إن قوات الجيش الوطنى تمكنت من إسقاط طائرة مسيرة أطلقتها المليشيات الحوثية فى جبل رحنق بجبهة مقبنة غرب تعز.

وأضاف المصدر" أن الساعات الماضية شهدت مواجهات عنيفة بين قوات الجيش الوطنى وعناصر المليشيات فى منطقة الطوير الأعلى.

وأشار إلى أن المواجهات أسفرت عن مقتل القائد الميدانى أبو صدام و6 من مرافقيه باستهداف الجيش الوطنى مدرعة للمليشيات

وفى سياق أخر أفادت مصادر يمنية اليوم الثلاثاء، بأن ميليشيات الحوثى الإرهابية لجأت إلى إحراق مزارع ومنازل المواطنين فى مناطق شمال الضالع، جنوبى اليمن، وذلك رداً على الهزائم والانكسارات التى تتكبدها على يد القوات.

وقالت المصادر حسبما نقلت قناة "العربية الحدث" الإخبارية، إن " ميليشيا الحوثى الإرهابية أحرقت مزارع ومنازل المواطنين فى منطقة الفاخر غرب مديرية قعطبة"، موضحة أن الميليشيا أقدمت على إحراق منزل القيادى بالمقاومة الشعبية شايف ناجى سنان الكائن بمنطقة الفاخر.

وأوضحت أن الميليشيات الحوثية المنتشرة فى خطوط تماس جبهات الضالع تعيش فى حالة هلع وذعر، مما دفعها إلى الانتقام بإحراق ممتلكات المواطنين فى المناطق الخاضعة لسيطرتها خاصة القريبة من المواجهات.

يشار إلى أن قوات الجيش اليمنى كانت قد أحرزت تقدماً جديداً فى جبهة مقبنة غرب محافظة تعز، وسط انهيار وخسائر بشرية ومادية كبيرة فى صفوف ميليشيا الحوثى الانقلابية المدعومة من إيران.