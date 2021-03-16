القبض على عمالة هندية تصنع وتروج الخمور بالرياض (فيديو)

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير : ضبطت شرطة منطقة الرياض، معملين متكاملين للخمور يديرها 4 وافدين من الجنسية الهندية. كما ضبطت شرطة الرياض 37 برميلاً مليئة من الخمر المصنع محليًا و31 قارورة معدة ومجهزة للترويج. وقد جرى إيقافهم وإتلاف المضبوطات تمهيدًا لاستكمال الإجراءات اللازمة معهم.

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