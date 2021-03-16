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تنبيه مهم من سفارة المملكة بالقاهرة للمواطنين بشأن تأشيرات الدخول

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محمد السيد عبدالمنعم 0 تبليغ

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير :

أصدرت سفارة المملكة لدى القاهرة بياناً بشأن إجراءات السفر الجديدة إلى مصر.

وأوضحت السفارة أن التنظيم الجديد لتأشيرات الدخول إلى مصر يشمل السعوديين، حيث تم فرض مبلغ 25 دولاراً أو ما يعادله من الريال السعودي، وذلك اعتباراً من 1 شعبان الجاري الموافق 14 مارس.

يذكر أن الداخلية المصرية، قد أصدرت في يونيو من العام الماضي قراراً بتحصيل رسوم تأشيرة دخول على زائريها من مواطني دول ، إلا أنه تم تأجيله حتى صدر رسمياً في 12 مارس الجاري.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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