شكرا لقرائتكم خبر عن «موتورولا» تطلق هاتفها الذكي الجديد « Moto G10 Power».. تعرّف على المزايا والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أطلقت شركة موتورولا هاتفها الذكيMoto G10 Powerالجديد ببطارية عملاقة سعة 6000 مللي أمبير مع وظيفة الشحن السريع.
وأوضحت الشركة الأمريكية أن الهاتف الذكي الجديد ينبض بداخله المعالج كوالكمSnapdragon 460، مع 4 غيغابايت من ذاكرة الوصول العشوائي و 64 غيغابايت من ذاكرة الفلاش الداخلية، والتي يمكن توسيعها باستخدام بطاقة ذاكرةmicroSD.
ويأتي الهاتف بشاشةIPSقياس 5.6 بوصة بدقة وضوح 1600×720 بيكسل وسُمك 9.89 ملم، ووزن 200 غرام.
ويشتمل الهاتف على كاميرا أمامية لصور السيلفي بدقة 8 ميغابيكسل، وكاميرا خلفية رباعية تتألف من عدسة رئيسية بدقة 48 ميغابيكسل وعدسة ذات زاوية فائقة الاتساع بدقة 8 ميغابيكسل وعدستين بدقة 2 ميغابيكسل، بالإضافة إلى مستشعر لبصمات الأصابع على الجانب الخلفي.
ويتوافق الهاتف الذكيMoto G10 Powerالجديد مع فئة الحمايةIP52، وبالتالي فهو يتمتع بحماية جيدة ضد رذاذ الماء على الأقل.
كانت هذه تفاصيل خبر «موتورولا» تطلق هاتفها الذكي الجديد « Moto G10 Power».. تعرّف على المزايا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.