"أنصار الله" تعلن استهداف قاعدة الملك خالد الجوية في خميس مشيط السعودية

دبي - محمود عبدالرازق - وقال المتحدث العسكري للجماعة العميد يحيي سريع: "سلاح الجو المسير يستهدف قاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط بطائرة قاصف 2k فجر اليوم الثلاثاء وكانت الإصابة دقيقة".

وأضاف سريع في تغريدة بحسابه على تويتر: "يأتي هذا الاستهداف في إطار الرد على تصعيد العدوان وحصاره الشامل على بلدنا".

وفي وقت سابق اليوم، أعلن التحالف العربي الذي تقوده السعودية في اليمن، اعتراض وتدمير طائرة مسيرة مفخخة، أطلقتها "أنصار الله" صوب مدينة خميس مشيط.

وقال التحالف في بيان، إن قواته "تتخذ الإجراءات العملياتية لتحييد وتدمير مصادر التهديد"، مؤكدا أن عملياته "تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية".

وذكر التحالف العربي، مساء أمس الاثنين، أنه دمر مخبأ محصنا للصوريخ البالستية ومنصات الإطلاق في صعدة اليمنية.

وكانت "أنصار الله"، أعلنت الاثنين، استهداف مطار أبها الدولي وقاعدة الملك خالد الجوية في السعودية بثلاث طائرات مسيرة.

وتصاعدت هجمات "أنصار الله" باستخدام الطائرات المسيرة المفخخة على أهداف داخل السعودية خلال الأسابيع الأخيرة.

وتقود السعودية، منذ 26 مارس/ آذار 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، التي سيطرت عليها جماعة "أنصار الله"، أواخر عام 2014.