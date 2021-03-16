عاهل الأردن يتوعد "بالمحاسبة" بعد حادثة السلط... فيديو

دبي - محمود عبدالرازق - جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماعاً لمجلس السياسات الوطني، أمس الاثنين، بحسب وكالة الأنباء الرسمية (بترا).

وشدد الملك على أنه "ليس مقبولا أبدا أن نخسر أي مواطن نتيجة الإهمال"، مؤكدا على ضرورة "أن يكون كل مسؤول أو موظف، كبيرا أم صغيرا، على قدر المسؤولية، وإلا فليترك المجال لمن يريد أن يخدم الأردن والأردنيين".

وأكد أن المنصب ليس للترضية أو المجاملة، بل لخدمة الأردنيين والأردن بإخلاص، معربا عن تفهمه للصعوبات التي تواجه الأردنيين جراء الوباء، في إشارة للتظاهرات التي تشهدها البلاد ضد حظر التجول المفروض لاحتواء تفشي فيروس كورونا.

وأفادت وسائل إعلام دولية، اليوم الثلاثاء، أن قوات الأمن الأردنية استخدمت الغاز المسيل للدموع لقمع احتجاجات ليلية على حظر التجوال ونشرت الآلاف من عناصر الشرطة لتفريق ​المتظاهرين​ في عدة مدن وبلدات.

وقالت "رويتزر" إن الشرطة اتخذت الإجراءات بعدما تظاهر المئات في عدة مدن، منها العاصمة عمان لليوم الثاني، تحديا لحظر التجول الليلي الذي تم تمديده الأسبوع الماضي.

والسبت الماضي، بدأت الحكومة الأردنية تمديد ساعات الحظر الجزئي الليل، الذي تفرضه من مارس/آذار 2020، حيث أصبح من الساعة السابعة مساء للأفراد، والسادسة للمنشآت، ويستمر حتى السادسة من صباح اليوم التالي.