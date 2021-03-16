شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الخليج.. أتربة فى السعودية وصحو بالإمارات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تباينت تقارير مراكز الأرصاد الجوية في دول الخليج، على توقعات طقس الثلاثاء، حيث تستمر الأتربة في المملكة العربية السعودية، وتنتشر الغيوم في الإمارات، وتستقر الأجواء بالكويت وتعتدل في مملكة البحرين، وإلى التفاصيل
السعودية
توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم تدني في مدى الرؤية الأفقية بسبب العوالق الترابية والاتربة المثارة على مناطق (الرياض، نجران، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، القصيم) مع استمرار الارتفاع في درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة.
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية الى شمالية غربية على الجزئيين الشمالي والاوسط بسرعه 15-35كم/ساعة وتكون جنوبية شرقية الى جنوبية على الجزء الجنوبي بسرعة 20-48كم/ساعة، من متر إلى مترين تصل الى مترين ونصف على الجزء الجنوبي ، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج على الجزء الجنوبي ، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية بسرعة 15-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر الى متر ونصف ، وحالة البحر متوسط الموج .
الإمارات
يتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس صحوا إلى غائم جزئياً أحياناً شمالاً، مع ارتفاع في درجات الحرارة، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة.
الرياح تكون جنوبية شرقية – شمالية شرقية / 10 - 20 تصل إلى 30 كم/س.
البحرين
أفادت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات بأن الطقس اليوم في مملكة البحرين سيكون غائما جزئيا ورطبا أحيانا.
الرياح: جنوبية شرقية بوجه عام من 7 إلى 12 عقدة وتصل من 15 إلى 20 عقدة أحياناً في وقت لاحق من النهار.
الكويت
توقع المركز الوطني للأرصاد في الكويت أن يكون الطقس اليوم الإثنين، نهارًا دافئ و غائم جزئيا والرياح متقلبة الإتجاه تتحول الى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة 06 - 30 كم/ساعة .