شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الخليج.. أتربة فى السعودية وصحو بالإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباينت تقارير مراكز الأرصاد الجوية في دول الخليج، على توقعات طقس الثلاثاء، حيث تستمر الأتربة في المملكة العربية السعودية، وتنتشر الغيوم في الإمارات، وتستقر الأجواء بالكويت وتعتدل في مملكة البحرين، وإلى التفاصيل

السعودية

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم تدني في مدى الرؤية الأفقية بسبب العوالق الترابية والاتربة المثارة على مناطق (الرياض، نجران، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، القصيم) مع استمرار الارتفاع في درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية الى شمالية غربية على الجزئيين الشمالي والاوسط بسرعه 15-35كم/ساعة وتكون جنوبية شرقية الى جنوبية على الجزء الجنوبي بسرعة 20-48كم/ساعة، من متر إلى مترين تصل الى مترين ونصف على الجزء الجنوبي ، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج على الجزء الجنوبي ، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية بسرعة 15-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر الى متر ونصف ، وحالة البحر متوسط الموج .

الإمارات