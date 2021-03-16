شكرا لقرائتكم خبر عن «الموارد البشرية»: 6 فئات مستثناة من مبادرة «تحسين العلاقة التعاقدية» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

قالت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ، إن هناك 6 استثناءات لبعض الفئات بخصوص مبادرة «تحسين العلاقة».

وأوضحت الوزارة وفقًا لـ “عكاظ” ، أن الفئات المستثناة هي: العمالة المنزلية وعمال الزراعة والرعاة ومن في حكمهم ، وعمال البحر الذين يعملون في سفن تقلتها عن 500 طن ، والطعامون والطعامون القادمون لأداء مهمة محددة ولمدة لا تزيد عن شهرين إضافة إلى أخرى أسرة صاحب العمل ، وهم ، زوجته وأصوله وفروعه الذين يعملون في أسرة تضم سواهم ، وكذلك لاعبو الأندية الرياضية ومدربوها.

مبادرة تطوير الشراكة ، مبادرة تطوير الشراكة ، مبادرة هدف التنمية المستدامة ، التي تهدف لدعم التنمية المستدامة في بناء سوق عمل جاذب ، وتمكين وتنمية الكفاءات البشرية وتنمية بيئة العمل.

تقدم المبادرة 3 خدمات رئيسية ؛هي خدمة التنقل الوظيفي ، ورأس الخيمة ، والخروج النهائي ، من خدمات العاملين في الخارج الوافدين في منشآت القطاع الخاص ، ضمن ضوابط محددة تراعي حقوق طرفي التعاقدية.