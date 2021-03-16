شكرا لقرائتكم خبر عن طقس اليوم: توقعات بارتفاع الحرارة على معظم المناطق.. وكتلة هوائية حارة على الرياض والدمام والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – تدني في مدى الرؤية الأفقية بسبب العوالق الترابية والأتربة المثارة على مناطق (الرياض، نجران، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، القصيم) مع استمرار الارتفاع في درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة.

حركة الرياح

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية الى شمالية غربية على الجزئيين الشمالي والاوسط بسرعه 15-35كم/ساعة وتكون جنوبية شرقية الى جنوبية على الجزء الجنوبي بسرعة 20-48كم/ساعة، من متر إلى مترين تصل الى مترين ونصف على الجزء الجنوبي ، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج على الجزء الجنوبي ، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية بسرعة 15-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر الى متر ونصف ، وحالة البحر متوسط الموج.

كتلة هوائية جافة على الرياض

وتوقع “طقس العرب” تأثر المناطق الشرقية والوسطى من المملكة بكُتلة هوائية حارة وجافة، بإذن الله، تعمل على رفع درجات الحرارة بشكل حاد وملموس في المناطق الشرقية والوسطى من المملكة بما فيها العاصمة الرياض والدمام.

كما يتوقع أن تتأثر المنطقة الشرقية من المملكة كالدمام والقطيف والجبيل بارتفاع الحرارة بشكل نسبي، في حين ترتفع بشكل كبير في الاحساء للتجاوز الـ 40 مئوية نهاية الأسبوع.

ارتفاع درجات الحرارة من 4 إلى 6 درجات

ومن جانبه توقع خبير الطقس والمناخ عبد العزيز الحصيني ، ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة على معظم المناطق ويتراوح الارتفاع بين “4” لـ “6” درجات عما سجلته يوم أمس الأثنين لتصبح الأجواء حارة نهاراً ومن معتدلة إلى لطيفة ليلاً، عدا المنطقة الشمالية والمرتفعات الغربية والجنوبية والمنطقة الشرقية من معتدلة، لتميل للحرارة نهاراً.