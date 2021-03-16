عدن - ياسمين عبد الله التهامي - هرمون السعادة.. 4 أطعمة تحفز المخ على إفرازه

الثلاثاء 16 مارس 2021

الخليج 365

يتمثل هرمون السعادة في السيروتونين، وهو ناقل عصبي يفرزه المخ لتحسين الحالة المزاجية وتعزيز القدرة على النوم ويعطي شعورا بالسعادة.



ويوجد العديد من الأطعمة التي تساعد على إفراز هرمون السعادة، واستعرض موقع "لايف سترونج" أهم الأطعمة المحفزة على إفراز هرمون السيروتونين.

الشوكولاتة الداكنة

وذلك لمحتواها العالي من مضادات الأكسدة، التي توفر حماية لخلايا المخ ضد الالتهاب والتلف والضمور، بفضل قدرتها على تثبيط نشاط الشوارد الحرة بالجسم، بالإضافة إلى مركبات الفلافونول، التي تساعد على زيادة مستويات أكسيد النيتريك في الجسم، وهو ما يساهم في استرخاء الشرايين وتحسين تدفق الدم المحمل بالأكسجين بداخلها إلى جميع الأعضاء الحيوية، ولا سيما المخ.

الفواكه والخضراوات

نسبة فيتامين B9 العالي فيها، يجعلها من أهم مصادر تحفيز المخ على إفراز الهرمون الذي يؤدي لإراحة الأعصاب، كالبرتقال والسبانخ والبروكلي والذرة والبنجر والجزر الأبيض.

الألبان والأجبان

تلعب دورًا كبيرًا في الحفاظ على مستويات السيروتونين بالجسم، نظرًا لمحتواها العالي من سكر اللاكتوز الذي يحفز المخ على إفراز هذا الهرمون، لذلك من الضروري شرب كوب من الحليب الدافئ قبل النوم أو تناول الجبن أثناء النهار.

النشويات

تساعد على زيادة مستويات السيروتونين بالجسم، وفي المقابل، تخفض نسبة هرمون الإجهاد أو الكوريتزول بالدم، ومن أهم مصادرها البطاطا والحبوب والشوفان.