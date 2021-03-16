التحالف يعلن اعتراض مسيرة حوثية مفخخة أطلقت باتجاه خميس مشيط

دبي - محمود عبدالرازق - وقال التحالف في بيان، إن قواته "تتخذ الإجراءات العملياتية لتحييد وتدمير مصادر التهديد". مؤكدا أن عملياته "تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية".

© Photo / المكتب الإعلامي لجماعة أنصار الله

ذكر التحالف العربي، مساء أمس الاثنين، أنه دمر مخبأ محصنا للصوريخ البالستية ومنصات الإطلاق في صعدة اليمنية.

كانت "أنصار الله"، أعلنت الاثنين، استهداف مطار أبها الدولي وقاعدة الملك خالد الجوية في السعودية بثلاث طائرات مسيرة.

على جانب آخر، أعلن القيادي في جماعة "أنصار الله"، محمد علي الحوثي، اليوم، إرسال رؤية الجماعة لإيقاف الحرب في اليمن، إلى المبعوث الأمريكي.

وتصاعدت هجمات "أنصار الله" باستخدام الطائرات المسيرة المفخخة على أهداف داخل السعودية خلال الأسابيع الأخيرة.

وتقود السعودية، منذ 26 مارس/ آذار 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، التي سيطرت عليها جماعة "أنصار الله"، أواخر عام 2014.