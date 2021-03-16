الشرطة الأردنية تستخدم الغاز المسيل للدموع لتفريق احتجاجات على الإغلاق

دبي - محمود عبدالرازق - ونقلت وكالة "رويترز" عن شهود عيان، أن قوات الشرطة الأردنية استخدمت الغاز المسيل للدموع لقمع الاحتجاجات ونشرت الآلاف من عناصر الشرطة لتفريق ​المتظاهرين​ في عدة مدن وبلدات.

وقالت الوكالة إن الشرطة اتخذت الإجراءات بعدما تظاهر المئات في عدة مدن، منها العاصمة عمان لليوم الثاني، تحديا لحظر التجول الليلي الذي تم تمديده الأسبوع الماضي.

وطالب كثير من المتظاهرين الحكومة بالاستقالة، وإنهاء قوانين الطوارئ المعمول بها منذ بداية الجائحة.

وقال نشطاء أن السلطات حظرت بعض تطبيقات "الفيسبوك" التي تسمح بالبث المباشر للمظاهرات واستمر الانقطاع عدة ساعات.

ومددت السلطات حظر التجول عدة مرات منذ فرضه قبل عام كان آخرها يوم السبت، وسط زيادة الإصابات بكوفيد-19.