شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الصومالى يحبط هجوما إرهابيا فى مقديشيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحبط الجيش الصومالي هجوماً بسيارة مفخخة في مقديشو، بناء على معلومات استخباراتية.

وذكرت إذاعة صوت الجيش في الصومال أن القوات الخاصة نفذت عملية عسكرية ناجحة في بلدة توراتورو بمحافظة شبيلي السفلى، وأحبطت هجوماً بسيارة مفخخة.

ونقلت الإذاعة عن قائد الجيش الصومالي أدوار يوسف راغي قوله إن العملية أسفرت عن تدمير السيارة المفخخة بشكل كامل وتصفية سائقها، مضيفا أن السيارة كانت متجهة إلى مقديشو لتنفيذ هجوم إرهابي فيها، وأضاف أن معلومات استخباراتية حصلت عليها القوات المسلحة أدت إلى إحباط الهجوم.