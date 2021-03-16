ميسي يعادل رقم تشافي في عدد مبارياته مع برشلونة

الكويت - هبة التوبجي - عادل الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني لكرة القدم، رقم زميله السابق بالفريق والمدير الفني الحالي لفريق السد القطري تشافي هيرنانديز، في عدد المباريات التي خاضها كلاهما بقميص الفريق، برصيد 767 مباراة.

ويتواجد ميسي في التشكيل الأساسي لفريقه في المباراة الجارية أمام هويسكا ضمن منافسات المرحلة السابعة والعشرين من الدوري الإسباني.

وذكرت صحيفة “ماركا” الإسبانية” أن الثنائي ، ميسي وتشافي، يتقاسمان صدارة أكثر اللاعبين مشاركة بقميص برشلونة، فيما يحتل أندرياس أنييستا لاعب الفريق السابق المركز الثالث برصيد 674 مباراة.