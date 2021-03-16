“غوارديولا” لا اتوقع الفوز بأربعة ألقاب

الكويت - هبة التوبجي - قال مدرب مانشستر سيتي بيب غوارديولا، إن الحديث عن فوز فريقه بأربعة ألقاب هذا الموسم يفتقر إلى الواقعية وذلك قبل مواجهة بروسيا مونشنغلادباخ في إياب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم غداً الثلاثاء في بودابست.

ولم يسبق لأي ناد إنجليزي الفوز بمسابقتي الكأس المحليتين والدوري وكأس أوروبا في موسم واحد لكن سيتي يبقى مرشحا لذلك.

ويتصدر فريق المدرب غوارديولا الدوري الممتاز بفارق 14 نقطة عن أقرب مطارديه، ويحل ضيفاً على إيفرتون يوم السبت في دور الثمانية لكأس الاتحاد الإنجليزي.

ومن المقرر أيضاً أن يلتقي مع توتنهام هوتسبير في نهائي كأس الرابطة الشهر المقبل.

واقترب سيتي من التأهل لدور الثمانية في دوري الأبطال بعد فوزه 2-0 على غلادباخ في مباراة الذهاب الشهر الماضي والتي أقيمت أيضا في استاد بوشكاش في بودابست بسبب قيود احتواء فيروس كورونا في أوروبا.

وقال غوارديولا الذي أصبح فريقه أول ناد إنجليزي للرجال يفوز بالثلاثية المحلية في موسم 2018-2019 “الفوز بأربعة ألقاب إنجاز لم يحدث من قبل ولا أتوقع حدوثه هذا الموسم بسبب الوضع الراهن”.

ومانشستر يونايتد هو النادي الإنجليزي الوحيد للرجال الذي فاز بثلاثية دوري الأبطال والدوري الممتاز، وكأس الاتحاد الانجليزي في موسم 1998-1999.

وقال غوارديولا “الشيء الوحيد الذي يجب أن نفكر فيه هو مباراة الغد وبعدها مواجهة إيفرتون. لا أعرف ما الذي سيحدث في نهاية الموسم لكن في العادة لا يتحقق هذا الأمر.

“في الوقت الراهن (الفريق الحالي لسيتي) أسوأ من الفرق السابقة لأن الآخرين فازوا بالكثير من الألقاب لكن هذا الفريق لم يفز بأي شيء.

“نحقق انجازات بعدد الألقاب التي نفوز بها. الفرق السابقة حققت ألقابا ويجب أن يثبت هذا الفريق جدارته”.

ولم يستقبل سيتي أي هدف في 616 دقيقة من دوري أبطال أوروبا وحافظ على نظافة شباكه ست مرات متتالية لكن غوارديولا حذر لاعبيه من التراخي في مواجهة مونشنغلادباخ “الذي يملك تشكيلة رائعة”.

وقال غوارديولا “الخروج بشباك نظيفة شيء مهم جداً في جميع المسابقات. حققنا انجازات جيدة في السابق لكنها لن تتكرر بالضرورة غداً. كل مباراة مختلفة. دعونا نحاول تقليل الأخطاء. “أكن احتراما كبيراً لمونشنغلادباخ. لديه أسلحة ويعرف كيفية استخدامها. أرغب في مشاهدة فريقي يقاتل للفوز بالمباراة”.