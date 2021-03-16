تأهل الفيصلي والتعاون لدور الأربعة من كأس الملك

الكويت - هبة التوبجي - تأهل الفيصلي إلى الدور قبل النهائي من كأس خادم الحرمين الشريفين، وذلك عقب فوزه على الباطن 2-1، اليوم الإثنين، ضمن منافسات دور الثمانية.

وتقدم محمد الصيعري لفريق الفيصلي في الدقيقة الخامسة، قبل أن يدرك زكريا سامي التعادل للباطن في الدقيقة 36.

وفي الدقيقة 78 عاد الصيعري ليسجل الهدف الثاني له ولفريقه، ليتأهل الفيصلي إلى الدور قبل النهائي.

كما تأهل التعاون إلى الدور قبل النهائي من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم، وذلك عقب تغلبه على القادسية 2-1، ضمن منافسات دور الثمانية.

وتقدم التعاون عن طريق لياندر تاوامبا في الدقيقة العاشرة، قبل أن يسجل حسن العمري هدف التعادل للقادسية في الدقيقة 37.

وفي الدقيقة 58 سجل سميحان النابت الهدف الثاني للتعاون.

ولحق التعاون بفريق الفيصلي إلى الدور قبل النهائي، حيث فاز الأخير في وقت سابق من اليوم الإثنين على فريق الباطن 2-1.

وتستأنف مباريات دور الثمانية الثلاثاء، بمواجهتين تجمع الأولى بين النصر والعين والثانية بين الاتحاد والفتح.