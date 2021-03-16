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"أنصار الله" تعلن إرسال رؤيتها لإيقاف الحرب في اليمن إلى أمريكا

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دبي - محمود عبدالرازق - القاهرة - سبوتنيك. وقال محمد الحوثي، وهو عضو المجلس السياسي الأعلى المشكل من جماعة "أنصار الله"، عبر "تويتر": "‏نحن نطلب فقط وقف العدوان (في إشارة إلى عمليات التحالف العربي) ورفع الحصار، لسنا رافضين لوقف إطلاق النار".

© AFP 2021 / MOHAMMED HUWAIS

وأضاف الحوثي، "لأننا من نقوم بالتصدي لعدوان شامل على بلدنا، واحتلال وحصار من التحالف الذي يشن الحرب ويجتاح البلد ويحاصر الشعب".

وتابع: "مع ذلك أرسلنا رؤية الحل الشامل عبر وسيط أممي للمبعوث الأمريكي، وهي تتضمن ما ذكر هنا".

وتقدمت جماعة "أنصار الله" في 8 أبريل/نيسان الماضي، إلى الأمم المتحدة، برؤية لإيقاف الحرب في اليمن أسمتها "مقترح وثيقة الحل الشامل لإنهاء الحرب"، تضمنت ثلاثة محاور رئيسية: إنهاء الحرب ووقف إطلاق النار، إنهاء الحصار والتدابير والمعالجات الاقتصادية والإنسانية، العملية السياسية اليمنية.

وأعلنت الجماعة، أن "الأمم المتحدة لم تقدم ردا صريحا على وثيقة الحل السياسي المقدمة لإيقاف الحرب".

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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