وزير المالية المصري يكشف حقيقة فرض ضرائب جديدة بعد زيادة المرتبات.. فيديو

دبي - محمود عبدالرازق - وقال وزير المالية المصري في تصريحات تلفزيونية، إن الكثير من الدول خلال العام الماضي اتخذت إجراءات لزيادة موارد الدولة، معقبا: "مفيش ضرائب جديدة على المواطن إن شاء الله".

وأشار معيط إلى أن الدولة تريد تعويض الشعب المصري عن الفترة التي شهدت تضخم بصورة أكبر من زيادة المرتبات، مما انعكس بأثر سلبي على مستوى المعيشة.



وأوضح وزير المالية المصري، أن الدولة حركت الأجور العام الماضي قليلا، بدون فرض أي رسوم جديدة رغم أزمة كورونا، وتم صرف كل الزيادات.

كان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وجه يوم، بزيادة مرتبات جميع العاملين في الدولة بإجمالي نحو 37 مليار جنيه، ورفع الحد الأدنى للأجور إلى 2400 جنيه.