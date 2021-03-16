شكرا لقرائتكم خبر عن فى الذكرى الـ13 للتصديق عليه.. تعرف على أهم أبعاد الميثاق العربى لحقوق الإنسان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحتفل جامعة الدول العربية اليوم الثلاثاء باليوم العربى لحقوق الإنسان، والذى يوافق 16 مارس من كل عام، حيث دخل فيه الميثاق العربى لحقوق الإنسان حيز النفاذ في عام 2008، وذلك بعد 4 سنوات من إقراره في القمة العربية التي عقدت في تونس في عام 2004.

”الخليج 365” يقدم في السطور القادمة أهم المعلومات عن اليوم العربى لحقوق الإنسان: