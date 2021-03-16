شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. إطلاق الظباء في محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
نشر المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، مجموعة من الصور توثق إطلاق الظباء في محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية برعاية صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز.
يأتي ذلك ضمن البرنامج الوطني لإطلاق الحيوانات الفطرية وإعادة توطينها في المحميات والمنتزهات الوطنية الذي ينفذه المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. إطلاق الظباء في محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.