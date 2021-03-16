شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. إطلاق الظباء في محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

نشر المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، مجموعة من الصور توثق إطلاق الظباء في محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية برعاية صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز.

يأتي ذلك ضمن البرنامج الوطني لإطلاق الحيوانات الفطرية وإعادة توطينها في المحميات والمنتزهات الوطنية الذي ينفذه المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية.