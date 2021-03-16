شكرا لقرائتكم خبر عن مدير «التعليم الإلكتروني»: «التعليم عن بعد» طور عمل المنشآت التعليمية وحل مشاكل طلاب التوحد والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

قال د. عبدالله الوليدي، مدير عام المركز الوطني للتعليم الإلكتروني، إن التعليم الإلكتروني أو التعليم عن بعد ساهم في تطوير عمل المنشآت التعليمية.

وأضاف أن التعليم الإلكتروني سيطور من دور المنشأة التعليمية، وسيكون مُمكّناً أيضاً لفتح آفاق جديدة وكبيرة للمنشآت والمؤسسات والجهات التعليمة لتطوير أعمالها.

وتابع الوليدي “أما بالنسبة للطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة، فهناك فئات من الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة استفادوا من هذه التجربة بشكل فعال”.

وأضاف أن التعليم الالكتروني كان له آثار إيجابية على طلاب التوحد، وساهم في حل الكثير من المشاكل التي كانوا يواجهونها في المدارس.