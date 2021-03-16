شكرا لقرائتكم خبر عن «الأحوال المدنية» توضح مزايا خدمة الاستعلام عن المعاملات المتداولة والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أوضحت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، اليوم الاثنين، مزايا خدمة الاستعلام عن المعاملات المتداولة عبر منصة أبشر.
وقالت الأحوال المدنية، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أن خدمة الاستعلام عن المعاملات المتداولة تمكنك من متابعة حالة طلبك بكل يسر وسهولة عبر منصة أبشر.
وأضافت أن خدمة الاستعلام عن المعاملات المتداولة هي خدمة إلكترونية في منصة “أبشر” تتيح للمواطنين الاطلاع على سير المعاملات الخاصة بهم إلكترونياً دون الحاجة لزيارة مقرات الأحوال المدنية.
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