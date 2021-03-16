التحالف العربي: تدمير مخبأ محصن للصواريخ البالستية ومنصات الإطلاق في صعدة

دبي - محمود عبدالرازق - جاء ذلك في تصريحات للتحالف نقلتها وكالة الأنباء السعودية "واس" على صفحتها على "توتير".

​وأضاف التحالف الذي تقوده المملكة العربية السعودية أن "عمليات التحالف العسكرية تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية".

​وتابع: نتخذ الإجراءات العملياتية لتحييد وتدمير مصادر التهديد لحماية المدنيين والأعيان المدنية.

وأعلن الجيش اليمني اليوم، صد محاولات تسلل لجماعة "أنصار الله" على موقع الجيش بجبهة الشامية شمال محافظة صعدة.

وقال قائد اللواء الثالث حرس حدود العميد سليمان النويهي في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) إن "قوات الجيش الوطني اليمني تمكنت من أسر ثلاثة مسلحين من ميليشيا الحوثي الإرهابية، وبحوزتهم عدد من الألغام أثناء تصدى قوات الجيش الوطني لهم بعد محاولة تسلل فاشلة".

وأضاف "المواجهات أسفرت عن مصرع وجرح عدد من عناصر الميليشيا فيما لاذ البقية بالفرار".