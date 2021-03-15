شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات طقس الثلاثاء.. عوالق وأتربة مثارة تحجب الرؤية على 7 مناطق والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

توقع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس ليوم غد الثلاثاء بمشيئة الله، استمرار تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب العوالق الترابية والأتربة المثارة على أجزاء من مناطق (الرياض، نجران، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، القصيم).

كما يُتوقع استمرار الارتفاع في درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة، وسماء غائمة جزئيا قد تهطل منها أمطار خفيفة على شمال وشمال شرق المملكة.

حركة الرياح السطحية

وحالة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى شمالية غربية على الجزئيين الشمالي والأوسط بسرعة 15-35كم/ساعة وتكون جنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزء الجنوبي بسرعة 20-48كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين تصل إلى مترين ونصف على الجزء الجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج على الجزء الجنوبي.

أما حالة الرياح السطحية على الخليج العربي فتكون جنوبية شرقية بسرعة 15-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

درجات الحرارة المتوقعة

وفيما يتعلق بدرجات الحرارة المتوقعة غداً الثلاثاء فتسجل مكة المكرمة 40 درجة مئوية كأعلى درجة حرارة، بينما تسجل كلاً من طريف وعرعر 12 درجة مئوية كأقل درجة حرارة.