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ألمانيا تعلن عن قرار صادم يخص لقاح أسترازينيكا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 15 مارس 2021

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أعلنت ألمانيا، الإثنين، عن قرار صادم يخص لقاح أسترازينيكا للوقاية من (كوفيد-19).

 

وقال متحدث باسم وزارة الصحة الألمانية، الاثنين، إن ألمانيا ستوقف التطعيم بلقاح شركة أسترا زينيكا للوقاية من مرض كوفيد-19، لتصبح أحدث بلد أوروبي يوقف استخدام اللقاح بعد تقارير عن إصابة بعض المتلقين بالمرض.

 

وقالت الوزارة إن التعليمات الجديدة تطبق توصية من معهد بول إيرليك المسؤول عن اللقاحات في البلاد.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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