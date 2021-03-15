شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ألمانيا تعلن عن قرار صادم يخص لقاح أسترازينيكا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 15 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

أعلنت ألمانيا، الإثنين، عن قرار صادم يخص لقاح أسترازينيكا للوقاية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).



وقال متحدث باسم وزارة الصحة الألمانية، الاثنين، إن ألمانيا ستوقف التطعيم بلقاح شركة أسترا زينيكا للوقاية من مرض كوفيد-19، لتصبح أحدث بلد أوروبي يوقف استخدام اللقاح بعد تقارير عن إصابة بعض المتلقين بالمرض.

وقالت الوزارة إن التعليمات الجديدة تطبق توصية من معهد بول إيرليك المسؤول عن اللقاحات في البلاد.