أمريكا و4 دول أوروبية: لن نسمح باستمرار الأزمة السورية 10 سنوات أخرى

دبي - محمود عبدالرازق - موسكو- سبوتنيك. جاء هذا في بيان مشترك، اليوم الاثنين، بمناسبة الذكرى العاشرة لاندلاع الأزمة السورية.

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وقال البيان المشترك الذي نشرته الخارجية الإيطالية: "نحن، وزراء خارجية فرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، لن نتخلى عن المواطنين السوريين".

وأضاف البيان: "بلادنا ملتزمة بإحياء السعي إلى التوصل لحل سلمي يحمي حقوق ومستقبل كل السوريين على أساس قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254. لن نسمح باستمرار هذه المأساة لعشر سنوات أخرى".

وكان المبعوث الأممي إلى سوريا، غير بيدرسن، قد دعا، اليوم الاثنين، الأطراف السورية إلى إظهار الرغبة في إنهاء الصراع.

وانتقد ما وصفه بانقسام المجتمع الدولي حيال الأزمة مع حلول الذكرى العاشرة لاندلاعها، داعيا "الأطراف السورية للتفاوض حول تسوية عبر عملية يقودها السوريون بدعوة من الأمم المتحدة لتنفيذ القرار رقم 2254".

واعتبر أن هذه الأطراف عليها إظهار الرغبة السياسية في تحقيق ذلك.

كما أعرب بيدرسون عن اعتقاده بأن الأطراف السياسية لن تحقق تقدما ما لم تحظ تلك العملية بدعم بناء من الدبلوماسية الدولية، منتقدا ما وصفه بـ "انقسام المجتمع الدولي، وانشغاله بالمنافسة الجيوسياسية والروايات المتضاربة، والتركيز على دعم أحد أطراف النزاع".