شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل إحباط عملية إرهابية بأحزمة ناسفة في العاصمة السورية دمشق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الوكالة العربية السورية للأنباء إن "الأجهزة المختصة أحبطت عملية إرهابية كانت تستهدف مدينة دمشق عبر أحزمة ناسفة وقضت على ثلاثة إرهابيين وألقت القبض على ثلاثة آخرين".

ونسبت الوكالة إلى مصدر أمني قوله إن "المؤامرة" أحبطت بالتعاون مع سكان بلدتين في ريف دمشق في منطقة كانت من قبل خاضعة لسيطرة المعارضة المسلحة جنوب غرب العاصمة.

ولم تذكر الوكالة متى جرى إحباط الهجوم أو أي تفاصيل أخرى.

واستعادت حكومة الرئيس بشار الأسد السيطرة على المنطقة كثيفة السكان من يد المعارضة المسلحة منذ نحو ثلاث سنوات بعد التوصل لاتفاق مصالحة مع شيوخ المنطقة.

لكن قوات الأمن ما زالت تقيد التنقلات إلى البلدتين، وهما كناكر وزاكية، وهما البلدتان اللتان جاء منهما المتورطون في مؤامرة التفجير وفقا لوسائل الإعلام الرسمية.

وأعادت اتفاقات بوساطة روسية أغلب المنطقة الجنوبية الواقعة على الحدود مع الأردن وإسرائيل إلى سيطرة الدولة بعد سنوات خضعت خلالها لسيطرة المعارضة المسلحة. لكن السكان يقولون إن المنطقة ما زالت تعاني من انعدام القانون وعمليات القتل التي تستهدف أفرادا بعينهم.