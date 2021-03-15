شكرا لقرائتكم خبر عن الجزائر تسجل 145 إصابة جديدة بكورونا و4 حالات وفاة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور جمال فورار الناطق باسم اللجنة الوطنية لمتابعة فيروس كورونا بالجزائر اليوم الاثنين إنه تم تسجيل 145 إصابة جديدة بفيروس كورونا و4 حالات وفاة في يوم واحد.

وأضاف فورار - في مؤتمره الصحفي اليومي - أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 115 ألفا و410 حالات، بينما ارتفع إجمالي الوفيات إلى 3040 حالة وفاة.

وأوضح أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 79 ألفا و994 حالة، بعد شفاء 104 حالات خلال يوم واحد، مشيرا إلى أن أغلب الوفيات من بين كبار السن، لافتا إلى وجود 10 مصابين في العناية المركزة.

كانت أعلى حصيلة للإصابات بالكورونا في الجزائر قد بلغت 1133 إصابة في يوم واحد، وتم تسجيلها في 24 نوفمبر الماضي.

يذكر أن أغلب الإصابات كانت تتركز في ولاية البليدة، التي تبعد عن الجزائر العاصمة 36 كيلومترا غربا، وتم فرض حجر صحي كامل عليها منذ يوم 24 مارس الماضي لمدة شهر، بسبب انتشار حالات الإصابة بها.

وتفرض السلطات الجزائرية حظرا للتجوال بسبب الكورونا من 10 مساء إلى 5 صباحا في 19 ولاية من بينها الجزائر العاصمة.