شكرا لقرائتكم خبر عن هل تظهر أعراض لقاح كورونا بعد أسبوع من التطعيم؟.. «الصحة» تجيب والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أوضحت وزارة الصحة، اليوم الإثنين، بعض الأمور المهمة المتعلقة بأعراض لقاح كورونا. وتلقى حساب “الصحة 937” تساؤلاً جاء فيه: “هل ممكن أعراض لقاح كورونا تبدأ تظهر بعد أسبوع من التطعيم؟”. وأجابت الوزارة بقولها: “تختلف شدة الآثار الجانبية باختلاف الحالة و معظم الآثار الجانبية بعد التطعيم خفيفة إلى متوسطة وتحدث خلال الأيام الثلاثة الأولى من التطعيم، وتختفي في غضون يوم إلى يومين من بدايتها”.

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