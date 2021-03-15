شكرا لقرائتكم خبر عن تفاعلاً مع مقطع وثقه مواطن..المرور يضبط قائد مركبة مخالف في جدة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت الإدارة العامة للمرور، مساء اليوم الاثنين، أنه تم القبض على ساق مركبة تجاوز الإشارة الحمراء في محافظة جدة.

وتفاعل المرور، مع مقطع فيديو أرسله مواطن موثقاً المخالفة، بقوله: “نشكر لكم اهتمامكم وحرصكم ونفيدكم بأنه تم القبض على سائق المركبة.

وأضافت الإدارة العامة للمرور، أنه تم إحالة قائد المركبة للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام”.