شكرا لقرائتكم خبر عن بشرى سارة لمستفيدي «التقاعد».. خصومات على الخدمات الطبية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

وقعت المؤسسة العامة للتقاعد ممثلة ببرنامج “تقدير” وشركة دلّة للخدمات الصحية اليوم مذكرة تفاهم لمنح المتقاعدين والمستفيدين خصومات على الخدمات الطبية التي تقدمها “دلة الصحية”.

وقع المذكرة محافظ المؤسسة العامة للتقاعد محمد بن طلال النحاس، ورئيس مجلس إدارة شركة دلّة للخدمات الصحية طارق بن عثمان القصبي.

وتلتزم “دلة الصحية” بموجب المذكرة بتقديم خصم للمتقاعدين وأسرهم والمستفيدين بنسبة 30% على جميع الخدمات الطبية بما في ذلك أجور الأطباء في مستشفيات “دلة” وذلك على مدار عام كامل قابل للتمديد فيما بعد.

وأكد النحاس أن هذه الاتفاقية تأتي ضمن جهود المؤسسة لتعزيز شراكات برنامج “تقدير” عبر تواصلها المستمر مع القطاعات الحكومية والخاصة لتقديم أفضل الخدمات والحصول على خصومات ومزايا ذات قيمة فعليّة.

كما أعرب القصبي عن اعتزاز “دلة” بهذه الشراكة مع برنامج تقدير لتقديم الخصومات لشريحة مهمة من المجتمع، معبراً عن تقديره لجهود المؤسسة في خدمة المتقاعدين وأسرهم.

يذكر أن برنامج “تقدير” هو أحد المبادرات الوطنية المقدمة من المؤسسة العامة للتقاعد تقديراً للمتقاعدين والمتقاعدات على ما قدموه من عطاء وبذل في خدمة الوطن.