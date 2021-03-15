أول تعليق من مرتضى منصور على رفض جميع طعونه لاسترجاع رئاسة الزمالك

دبي - محمود عبدالرازق - وأشار مرتضى منصور، في تصريحات لموقع "سكاي نيوز عربية"، إلى أن هناك "قوى خارجية تتعمد إبعاده عن الساحة الرياضية المصرية"، مؤكدا أنه بعد الحكم الأخير الذي صدر ضد مجلسه، "لم يبق أمامه سوى أن يتقدم بشكوى ضد بلاده أمام الاتحاد الدولي لكرة القدم".

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لكنه أضاف في الوقت نفسه: "لا أنوي فعل ذلك، فمهما حدث، لن أقاضي بلدي في الخارج".

وقضت المحكمة الإدارية العليا، في مصر، في وقت سابق اليوم، برفض الطعون المقامة من رئيس نادي الزمالك السابق، مرتضى منصور، ضد الحكم الصادر برفض طعنه في مواجهة قرار حل مجلس إدارة النادي من قبل محكمة القضاء الإداري.

وقالت وسائل إعلام مصرية، إن "المحكمة رفضت الطعون المقامة من هاني زادة، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك السابق، والطعنين المقامين من مرتضى منصور، الرئيس السابق للنادي، والتي طالبا فيها بوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بتأييد حل مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الأخير وتعيين لجنة مؤقتة لإدارة شؤون النادي".