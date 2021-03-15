سفير تونس في موسكو: إطلاق القمر الصناعي "تحدي 1" قفزة نوعية في تعاوننا مع روسيا

دبي - محمود عبدالرازق - موسكو- سبوتنيك. وقال السفير التونسي، في حديث إلى وكالة "سبوتنيك": " العلاقات التونسية الروسية تشهد قفزة نوعية مهمة خلال الأسابيع القادمة، وربما في الأشهر والسنوات المقبلة، لأن حدث إطلاق القمر الصناعي الجديد، يشكل قفزة نوعية في التعاون التونسي الروسي، حيث أنه رغم الجائحة هناك مؤشرات لتدعيم علاقات البلدين القديمة جدا والتاريخية".

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وتابع: "كما أن شركة الطيران الروسية "أيروفلوت" اتخذت قرارا بتسيير طائرة يوميا وبشكل منتظم إلى الوجهة التونسية، وهناك مؤشرات ممتازة جدا في المجال السياحي".

وعن اللقاح الروسي "سبوتنيك V"، أشار السفير التونسي إلى أن" أول لقاح ضد كورونا، دخل تونس، هو اللقاح الروسي "سبوتنيك V"، وهذا يمثل نقطة مهمة جدا ويبين أن العلاقات الروسية التونسية وصلت إلى مستوى طيب جدا".

وأكد أن "هناك دفعة أخرى من اللقاحات ستصل إلى تونس في أقرب وقت، وأن الحجم الكلي للجرعات يبلغ نحو 500 ألف جرعة، وصل منها نحو 30 ألف والبقية ستصل في غضون الأسابيع المقبلة".

وسلمت تونس القمر الصناعي "تحدي 1" المصنع من قبل مجمع "تالنت" إلى شركة "غلافكوسموس" الروسية، المتعهدة بإطلاق المركبة الفضائية "سويوز 2"، الناقلة للقمر الصناعي، وتم إجراء آخر الفحوصات التقنية، وعملية تنظيف وتعقيم القمر الصناعي بالغرفة البيضاء، وذلك قبل إدخاله بكبسولة الإطلاق، ووضعه في وضعية العمل، وإحكام إغلاق بوابة الكبسولة التي ستفتح لاحقا في الفضاء الخارجي، يوم 20 مارس/ أذار الداري، حيث سيتم نقل الكبسولة والمعدات إلى المحطة الفضائية "بايكونور" في كازاخستان.