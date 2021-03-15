شكرا لقرائتكم خبر عن «التحالف»: إطلاق ميليشيا الحوثي صاروخين باليستيين تجاه خميس مشيط والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، إطلاق الميليشيا الحوثية لصاروخين باليستيين تجاه مدينة خميس مشيط . وأشارت قوات التحالف إلى أن الصاروخين اأطلقا من مدينة صعدة من وسط الأعيان المدنية، وسقطا بمنطقتين حدوديتين غير مأهولتين. وأكد “التحالف” أن الميليشيات مستمرة في انتهاك القانون الدولي الإنساني واستهداف المدنيين.

كانت هذه تفاصيل خبر «التحالف»: إطلاق ميليشيا الحوثي صاروخين باليستيين تجاه خميس مشيط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.