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البنك الدولي يخصص 300 مليون دولار للفقراء في تونس

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دبي - محمود عبدالرازق - وذكر فريد بلحاح، نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أن شرط حصول تونس على هذا الدعم هو الشفافية والنجاعة وأن يذهب مباشرة للعائلات الفقيرة، بحسب "رويترز".

وقال بيان لرئاسة الجمهورية التونسية إن: "رصد 300 مليون دولار لفائدة الطبقات الهشّة في تونس موضوع لقاء رئيس الجمهورية قيس سعيد مع نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فريد بلحاج".

​ومنذ الذكرى العاشرة للثورة في يناير/ كانون الثاني الماضي، تصاعدت وتيرة الاحتجاجات المطالبة بالتنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية وفرص عمل.

وألقت السلطات القبض على أكثر من 1600 شخص خلال الاحتجاجات التي شهدت مواجهات عنيفة.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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