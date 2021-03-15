شكرا لقرائتكم خبر عن «جامعة الملك خالد» تعلن مواعيد القبول في برامج الدراسات العليا للمرحلة الثانية والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - واس :
أعلنت عمادة الدراسات العليا بجامعة الملك خالد البرامج المتاحة للقبول للعام الجامعي القادم 1443هـ للمرحلة الثانية في عدد من التخصصات المدفوعة الرسوم، للدرجات الثلاث (الدبلوم العالي – الماجستير – الدكتوراه)، بالإضافة إلى برنامجين غير مدفوعي الرسوم، الأول في كلية الطب تخصص الأحياء الدقيقة والطفيليات الإكلينيكية، والثاني في كلية العلوم تخصص الرياضيات بنظام المقررات الدراسية والمشروع البحثي.
وأوضح عميد الدراسات العليا بالجامعة الدكتور أحمد بن يحيى آل فائع أن البوابة الإلكترونية للقبول ستكون متاحة لاستقبال الطلبات اعتباراً من يوم الأحد القادم وحتى يوم السبت 21 من الشهر الجاري، مبيناً أنه يمكن الاطلاع على جميع التفاصيل من خلال الرابط (هنا).
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