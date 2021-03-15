الإمارات تصدر "تنبيها عاجلا" لمواطنيها المتجهين إلى مصر بعد قرار القاهرة

دبي - محمود عبدالرازق - وقالت سفارة الإمارات في القاهرة، في تغريدة نشرتها عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، "إنها تود إحاطة جميع المواطنين القادمين إلى جمهورية مصر العربية بأن السلطات المصرية فرضت رسوم تأشيرة الدخول على جميع مواطني الدول العربية، بمبلغ قدره 25 دولارا أمريكيا، علما أن المرسوم سيدخل حيز التنفيذ ابتداء من 21 مارس 2021".

وكانت وزارة الداخلية المصرية أصدرت قرارا ينص على تحصيل رسم تأشيرة الدخول إلى مصر من مواطني جميع الدول العربية، ويستثني القرار الدول التي ترتبط مع مصر باتفاقيات ثنائية أو إقليمية، تتضمن الإعفاءات المتبادلة من رسوم التأشيرات.

من جانبها، قالت صحيفة "سبق" السعودية، إن "قيمة التأشيرة ستكون 25 دولارا أمريكيا أو ما يقارب 100 ريال سعودي تحصل من مواطني الدول العربية ودول مجلس التعاون الخليجي (السعودية، والإمارات، والبحرين، والكويت، وسلطنة عمان، وقطر).

ونقلت الصحيفة السعودية عن مدير إحدى الوكالات السياحية الكبرى بالرياض، قوله إن "القرار إذا نفذ سيكون شأنا داخليا، ولا أستطيع التعليق عليه، ولكن العالم يتسابق في طرق الجذب، ومنه خفض أو إلغاء قيمة التأشيرات الخاصة بالدخول إلى الوجهات السياحية".