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الرئيس الفرنسى يدعو لإيجاد حل سياسى للنزاع فى سوريا

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القاهرة - سامية سيد - دعا الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون مجدداً الاثنين، إلى "إيجاد حلّ سياسى" للنزاع فى سوريا الذى لا يزال من دون مخرج بعد مرور 10 سنوات على اندلاعه.

وكتب ماكرون فى تغريدة أوردته قناة "فرانس 24" اليوم  "إلى الشعب السورى أريد أن أقول: لن نتخلى يوماً عن هذه المعركة".

وأضاف "سنبقى إلى جانبه للاستجابة إلى حاجاته الإنسانية والدفاع عن القانون الدولى ومكافحة الإفلات من العقاب وإيجاد حلّ سياسى، الوحيد الممكن".

 

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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