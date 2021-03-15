شكرا لقرائتكم خبر عن "مؤتمر بغداد الدولى للمياه" يؤكد ضرورة مواجهة النشاطات الإرهابية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الموارد المائية العراقية، اليوم الاثنين، توصيات مؤتمر بغداد الدولى للمياه، والتى أكدت ضرورة تكثيف الجهود لمواجهة النشاطات الإرهابية التى تستهدف المنشآت المائية.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن المتحدث باسم الوزارة على راضى قوله إن "المؤتمر يعد الأول من نوعه، وعقد فى فترة مهمة، مشيرا إلى أنه سيتم عقد مثل هذه المؤتمرات سنويا".

وأوضح أن التوصيات أكدت أيضا أهمية المشاريع المشتركة لتقوية الترابط بين الدول، وإيجاد السبل الناجحة للوقوف بوجه التحديات التى شكلت للتغير المناخى عموماً، وإقليمياً بشكل خاص.