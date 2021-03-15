صحيفة تكشف قيمة الرسوم الجديدة التي فرضتها مصر على دخول السعوديين

دبي - محمود عبدالرازق - وقالت صحيفة "سبق" السعودية، إن "قيمة التأشيرة ستكون 25 دولارا أمريكيا أو ما يقارب 100 ريال سعودي تحصل من مواطني الدول العربية ودول مجلس التعاون الخليجي (السعودية، والإمارات، والبحرين، والكويت، وسلطنة عمان، وقطر).

ونقلت الصحيفة السعودية عن مدير إحدى الوكالات السياحية الكبرى بالرياض، قوله إن "القرار إذا نفذ سيكون شأنا داخليا، ولا أستطيع التعليق عليه، ولكن العالم يتسابق في طرق الجذب، ومنه خفض أو إلغاء قيمة التأشيرات الخاصة بالدخول إلى الوجهات السياحية".

​وأصدرت وزارة الداخلية المصرية، الخميس الماضي، قرارا ينص على تحصيل رسوم تأشيرة الدخول إلى مصر من مواطني جميع الدول العربية، ويستثني القرار الدول التي ترتبط مع مصر باتفاقيات ثنائية أو إقليمية تتضمن الإعفاءات المتبادلة من رسوم التأشيرات.