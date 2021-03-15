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سلطان عمان يصدر 3 مراسيم

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دبي - محمود عبدالرازق - وقالت وكالة الأنباء العمانية الرسمية إن المرسوم الأول يتعلق بالتصديق على اتفاقية التعاون بين حكومتي السلطنة والمجر للتعاون في مجال التعليم العالي.

وأوضحت أن المرسوم الثاني والثالث قضيا بالتصديق على اتفاقيتين بين السلطنة وكل من جورجيا والبيرو حول الإعفاء المتبادل من التأشيرات لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية أو الخاصة أو الخدمة.

وفي فبراير/شباط الماضي وقعت سلطنة عمان والبيرو اتفاقية الإعفاء المتبادل من التأشيرات لحملة الجوازات الدبلوماسية والخاصة والخدمة، بهدف تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وذلك بالتزامن مع توقيع اتفاق مماثل مع جورجيا.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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