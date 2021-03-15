أبو ردينة: لن يكون هناك أى تراجع عن قرار إجراء الانتخابات الفلسطينية

القاهرة - سامية سيد - أكد المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة أنه لن يكون هناك أى تراجع عن قرار إجراء الانتخابات العامة، وأضاف أبو ردينة فى تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الفلسطينية اليوم الاثنين، أن حركة فتح مصرة على خوض الانتخابات بقائمة واحدة وموحدة، معربا عن أمله بأن تسير الأمور كما يرغب شعبنا لممارسة حقه، والحفاظ على حقوقه الشرعية.

من جهة ثانية، قال أبو ردينة إن هناك اتصالات مع الادارة الأمريكية الجديدة، والتى أعلنت مواقف صريحة من حل الدولتين وعدم القيام بخطوات أحادية الجانب.

وتابع: هذه الإدارة لديها مشاكلها الداخلية، ولكن هناك اتصالات، وهى ستخلق مناخا يعيد العلاقة معها بشكل طبيعى كما جرت العادة منذ اتفاق أوسلو.

هذا ورحب المتحدث باسم الرئاسة بأى جهود من شأنها الحفاظ على حل الدولتين وفقا لقرارات الشرعية الدولية، مشيرا الى اجتماع مجموعة ميونخ التى تضم مصر والأردن وفرنسا وألمانيا والتنسيق الدائم مع كل من القاهرة وعمان فى هذا الخصوص.